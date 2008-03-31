В Киеве Буша накормят варениками с вишней

В Киеве Президента Соединенных Штатов Америки будут угощать котлетами по-киевски и варениками с вишнями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

По ее словам, одной из «изюминок» государственного визита Дж.БУША в Украину будет государственный завтрак от имени Президента Украины и его жены Екатерины ЮЩЕНКО.

«На стол будут подаваться традиционные украинские блюда, в частности блюда традиционной столичной кухни. Среди основных блюд будут котлеты по-киевски, сделанные из курятины, а на десерт будут подаваться знаменитые украинские вареники с вишнями» - сказала она.

И.ВАННИКОВА также поделилась, что подарит супруги ЮЩЕНКО супругам БУШ. В частности, по ее словам, супруги ЮЩЕНКО подарят большое деревянное блюдо, расписанное петриковскими мастерами, а членам делегации будут вручены украинские национальные сувениры – резные деревянные шкатулки.