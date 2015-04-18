Якобы ответственная за убийства Калашникова и Бузины организация "УПА" оказалась фейком - СБУ

Об этом в эфире "5 канала" заявил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк. "Относительно "Украинской повстанческой армии": очень звучное название, абсолютно "фэйковая" информация, организация, и люди ... у нас не зарегистрирована такая организация", - заявил Василий Вовк.

Читайте такжеМилиция проверяет причастность некой "УПА" к убийствам Калашникова и БузиныПо его словам, СБУ на постоянной основе мониторит информацию в отношении всех радикальных движений и организаций в Украине. "У нас существует Департамент защиты национальной государственности, который на постоянной основе изучает проблемы радикализма (будь то правой или левой направленности), других вопросов, которые несут в себе угрозу для жизни и здоровья людей или государству", - сказал он.

Говоря о письме от имени "Украинской повстанческой армии", которое пришло на электронную почту политологу Владимиру Фесенко, Василий Вовк сообщил, что спецслужба изъяла эту информацию и провела экспертизу, которая показала, что в тексте нет правого радикализма.

"Мы провели экспертизу этого текста, и по результатам этой экспертизы, кстати, опытные эксперты ее делали ... там нет украинцев, если говорить о правом радикализме", - отметил Василий Вовк.

Напомним, 17 апреля, директор Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко заявил, что получил на электронную почту письмо с заявлением от некой организации "Украинская повстанческая армия", в котором она берет на себя ответственность за ряд резонансных политических убийств, в том числе экс-депутата Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины.

В СБУ заявили, что проверяют, существует ли в действительности такая организация. Позже советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в соцсети сообщил, что данное письмо было отправлено с почтового сервиса, который дислоцируется в Германии, а лингвистическая экспертиза подтвердила, что текст составлен не носителями украинского языка.