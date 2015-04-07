Во Львове увеличат количество военных патрулей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Западного территориального управления военной службы правопорядка ВСУ Федор Федчик.

Как сообщил Федчик, в настоящее время во Львове ежедневно заступают на службу 3 патруля, в которые входят по три человека - офицер и два солдата. Таким образом, за порядком в городе следят 9 военных патрульных. Такое незначительное количество патрульных обусловлено тем, что львовские правоохранители постоянно отбывают на ротации в зону АТО.

Он отметил, что военные патрули работали всегда, однако их работа в мирное время была не слишком заметной хотя бы потому, что военных было не очень много.

«Но в связи с ситуацией, которая сейчас есть в государстве, в связи с тем, что большое количество личного состава привлекается к выполнению задач в зоне АТО, количество патрулей будет увеличено. Сейчас создан целый специальный отдел во Львове, куда призвали в марте более ста человек личного состава для организации службы в военных патрулях», - отметил подполковник Федчик.

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По его словам, будущие работники военных патрулей сейчас проходят обучение и переподготовку на военном полигоне Львовской области, активно работать на улицах города они начнут в конце апреля.

По его словам, сейчас достаточно большая проблема с тем, что в военной форме ходят те, кто никакого отношения к военной службе нет. Он отметил, что военный патруль имеет право останавливать и проверять только людей в военной форме. Гражданских лиц проверяют патрульные милиции.

«Во время подготовки мы используем опыт военной полиции ведущих стран мира - стандарты НАТО и ЕС. Также используется опыт, который приобрели патрульные в зоне АТО», - подчеркнул Федчик.

Законодательством Украины предусмотрено, что военный патруль должен иметь карту маршрута, план и схему патрулирования, средства связи, специальные средства - резиновые дубинки двух разновидностей и наручники, удостоверения и нарукавные повязки. Транспортный патруль дополнительно обеспечен транспортным средством. Кроме того, военный патруль может иметь огнестрельное оружие, однако во Львовской области, по словам Федчика, в ношении такого оружия патрулем необходимости нет.