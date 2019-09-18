"Прогресс за полгода": Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского по войне на Донбассе

По словам главы МИД, если "нормандский процесс" в ближайшее время не принесет результата, Украина предпримет новые меры.

Президент Украины Владимир Зеленский стремится в течение полугода достичь настоящего прогресса в вопросе завершения войны на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете "Die Welt", сообщает пресс-служба украинского МИД.

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Так, на вопрос относительно ожиданий от предстоящей встречи в "нормандском формате" на уровне лидеров государств, Пристайко отметил, что может говорить исключительно об ожиданиях руководства Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло", - отметил глава МИД.

По словам министра, Зеленский хотел бы расширить нормандский формат, пригласив к переговорам Великобританию и США.

"Президент Владимир Зеленский этим хотел дать понять, что мы не можем ждать еще пять лет. И если мы скоро не увидим прогресс в Нормандском процессе, то мы будем принимать новые меры, чтобы изменить существующую динамику", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что встреча Зеленского и Путина может состояться уже в октябре. В МИД не подтвердили, но и не опровергли соответствующую информацию.