В МИД прокомментировали слухи о возможной встрече Зеленского с Путиным

Ранее президент Владимир Зеленский выражал надежду, что переговоры состоятся до конца сентября.

В Министерстве иностранных дел Украины не подтвердили, но и не опровергли информацию российского издания "Коммерсант" о том, что встреча лидеров нормандского формата состоится в октябре, а не сентябре.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на слова представителя внешнеполитического ведомства Екатерины Зеленко.

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"Да, мы видели информацию на Коммерсанте. Однако точной даты встречи пока нет. Об этом неоднократно заявлял министр иностранных дел. Его заявление опубликовано у нас на сайте", - сообщила она.

Кроме того, СМИ пытаются получить комментарий от Офиса президента, однако пресс-секретарь пока на связь не выходят.

Напомним, 18 сентября в Минске соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины, договоренности которой могут содействовать встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.