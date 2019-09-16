Никто не сможет узнать из СМИ судьбу большинства выданных России людей – Фейгин

Фейгин отметил, что информации о выданных России людях очень мало, и говорить можно только о персонах с публичным бэкграундом – например, Вышинском или террористе "ДНР" Владимире Цемахе.

Главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, который был выдан в России в рамках обмена пленными, могли подготовить место в пропагандистском агентстве Дмитрия Киселева.

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Такое мнение высказал российский юрист Марк Фейгин, адвокат украинского политзаключенного Романа Сущенко, комментируя вопрос о судьбе Вышинского и других переданных РФ заключенных, передает «Обозреватель».

Фейгин отметил, что информации о россиянах очень мало и говорить можно только о персонах с публичным бэкграундом – например, Вышинском или террористе "ДНР" Владимире Цемахе.

"На фасаде здания "Россия сегодня" (я рядом живу, на Остоженке в районе парка Культуры) целый год была иллюминация, что Вышинский пострадал за свободу, он вернется и так далее. И я так думаю, что ему уже определено место у Киселева в этом агентстве", – предположил Фейгин.

"Насколько я понимаю, он будет наиболее благополучным из всех, кого забрали", – уточнил он.

Что касается других осужденных, которых Украина отпустила 7 сентября, то Фейгин назвал их дальнейшую судьбу полной "загадкой".

"В России об этом никто никогда не узнает, эти люди просто растворяются в темном эфире... Смотрите. Кто вернулся в Украину – его все равно найдут журналисты. Они же не будут спрашивать у власти разрешения взять интервью у того же Сущенко или Гриба? А в России этого нет. В России прессы нет. Они сами никого искать не будут, потому что спецслужбы им могут надавать по рукам. Поэтому узнать их судьбу со СМИ вы не сможете", – пояснил адвокат.