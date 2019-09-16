Волкер: не думаю, что мы бы узнали что-то новое от Цемаха

В то же время, по его словам, для Украины очень важно было освободить пленных из России.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, убежден, что узнать что-то новое от фигуранта в деле МН17 Владимира Цемаха не удастся.

Об этом он заявил, комментируя ТСН обмен пленными между Украиной и Россией, который был осуществлен 7 сентября.

«Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому, не думаю, что цена была настолько высокой, как об этом говорят», – сказал он.

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В то же время, по его словам, для Украины очень важно было освободить пленных из России.

И теперь, говорит Волкер, надо провести еще обмены. «Должны быть освобождены заложники на Донбассе. Должен быть прогресс в прекращении огня, дальнейшее разведение сил. Это шаги, на которые Россия не хочет идти. Но обмен может способствовать определенным возможностям для этого», – отметил он.

В то же время, отвечая на вопрос, есть ли шанс поменять всех пленных до конца года, он сказал, что все зависит от обстоятельств.

По мнению Курта Волкера, должно быть предложение обменять «всех на всех», но могут быть проблемы с решением, поскольку Россия распространяет свою трактовку пленных на тех, кто задержан в ходе конфликта, и на тех, кто арестован по разным причинам в других местах.

«И я говорил, что при наличии желания России это возможно. Я знаю, что такое желание есть у украинской стороны. Теперь еще и Россия должна это продемонстрировать», – подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заверил, что Украину не будут подталкивать к проведению выборов в ОРДЛО, пока территории остаются оккупированными.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств, среди них - и бывший зенитчик «ДНР» Цемах.

СБУ задержала Цемаха в конце июня в городе Снежном на временно оккупированной территории Донецкой области в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбиванию «Боинга» и был свидетелем тех событий. Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности «ДНР» и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители перед обменом провели с Цемахом необходимые следственные действия. Также он отметил, что обмен удерживаемыми лицами из РФ мог сорваться из-за Цемаха.