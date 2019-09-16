Новый мост в Днепре: прокуратура разыскивает заместителя Филатова, подрядчика взяла под стражу

В рамках открытого дела о присвоении средств правоохранители задержали ряд чиновников.

Прокуратура Днепропетровской области в рамках дела о присвоении 29,5 миллиона гривен при строительстве Нового моста объявила подозрения ряду чиновникам из горсовета Днепра, некоторых объявили в розыск.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Читайте такжеЗеленский на троллейбусе проинспектировал новый мост в Днепре и продолжил пары с Филатовым (видео)

Отмечается, что сейчас в розыске находятся заместитель городского головы, начальники профильных управлений и лицо, ответственное за технический надзор.

Одновременно учредитель ООО-подрядчика взят под стражу на 60 суток с возможным внесением залога в свыше 40 миллионов гривен. Начальника участка будут держать под стражей с залогом в миллион гривен.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в пятницу, 13 сентября, правоохранительные органы провели следственные действия в помещении Днепровского городского совета.

Справка УНИАН. Центральный автомобильный мост через Днепр соединяет центр города с левобережной частью, открытый в ноябре 1966 года. В 2017 году мост был закрыт на реконструкцию. Во время ремонтных работ выявлялись нарушения, связанные с подрядчиком, в связи с чем было открыто несколько уголовных дел. Во время визита в Днепр президент Украины Владимир Зеленский и городской председатель Филатов заключили пари о том, что реконструкция Центрального моста завершится за два месяца и постройка будет сдана в эксплуатацию 14 сентября, в День города. Если сроки не будут выполнены, Филатов заявил, что уйдет с должности. Движение по Центральному мосту было открыто досрочно – 7 сентября.