МВД сняло с розыска Кузьмина из-за закрытия дела Генпрокуратурой

3 сентября МВД получило постановление о прекращении розыска Рената Кузьмина.

Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Рената Кузьмина, поэтому Министерство внутренних дел сняло его с розыска.

Об этом Радио Свобода рассказал представитель МВД Артем Шевченко.

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«Получили от Генпрокуратуры соответствующие документы. 2 сентября получили постановление о закрытии уголовного производства. 3 сентября получили постановление о прекращении розыска. На основании указанных документов было вынесено постановление о закрытии оперативно-розыскного дела», - сказал Шевченко.

В пресс-службе ГПУ агентству не смогли назвать причину закрытия уголовного производства.

Напомним, 5 сентября правоохранители сняли с розыска Рената Кузьмина.

Как сообщал УНИАН, в июне 2014-го года прокуратура и полиция объявили Кузьмина в розыск. Ему инкриминировали превышение полномочий.

В сентябре 2015-го года Генеральная прокуратура открыла еще одно уголовное производство, где фигурирует Кузьмин. Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории Комплекса отдыха «Пуща-Водица». На допросы и заседания суда Кузьмин не ходил до последнего.