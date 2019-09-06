МВД сняло с розыска Кузьмина из-за закрытия дела Генпрокуратурой
Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Рената Кузьмина, поэтому Министерство внутренних дел сняло его с розыска.
Об этом Радио Свобода рассказал представитель МВД Артем Шевченко.
Читайте такжеЭкс-нардепы Вилкул и Колесников объявлены в розыск - Луценко
«Получили от Генпрокуратуры соответствующие документы. 2 сентября получили постановление о закрытии уголовного производства. 3 сентября получили постановление о прекращении розыска. На основании указанных документов было вынесено постановление о закрытии оперативно-розыскного дела», - сказал Шевченко.
В пресс-службе ГПУ агентству не смогли назвать причину закрытия уголовного производства.
Напомним, 5 сентября правоохранители сняли с розыска Рената Кузьмина.
Как сообщал УНИАН, в июне 2014-го года прокуратура и полиция объявили Кузьмина в розыск. Ему инкриминировали превышение полномочий.
В сентябре 2015-го года Генеральная прокуратура открыла еще одно уголовное производство, где фигурирует Кузьмин. Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории Комплекса отдыха «Пуща-Водица». На допросы и заседания суда Кузьмин не ходил до последнего.