В Народной самообороне обеспокоены слухами про «НУ-НС-ЕЦ»

Народный депутат Украины, член депутатской группы «Народная самооборона» Олесь ДОНИЙ называет создание партии «Единый центр» испытанием для демократической коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

«Для коалиции это может иметь определенные испытания. В частности, во время голосования, когда группа из 5-6 человек сможет заблокировать принятие решения», - сказал О.ДОНИЙ.

Как отметил народный депутат, каждый гражданин Украины имеет право создавать любую общественную организацию или партию. Таким же правом воспользовались и несколько выходцев из "Народного Союза Наша Украина», которые создали новую партию. «Однако проблема в том, что они входят в Верховную Раду по спискам другой партии, где в свое время брали на себя соответствующие обязательства», - сказал О.ДОНИЙ.

Именно из-за этого, по словам члена «Народной самообороны», "возникает обеспокоенность у политически активных избирателей партии НСНУ и блока НУ-НС – не поставит ли под угрозу успешную деятельности блока и коалиции создание новой партии? Тем более что недоброжелатели уже распространяют слухи о возможном переформатировании в парламенте, при котором «НУ-НС» превратится в «НУ-НС-ЕЦ».

«Если мы посмотрим на кадровый состав новой партии, то это так называемая группа Виктора БАЛОГИ под руководством его соратника Игоря КРИЛЯ. Это именно та группа, которая неоднократно высказывала свои особые взгляды, выступая за другой формат коалиции, широкий», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, лидером политической партии “Единый центр” избран Игорь КРИЛЬ. Такое решение, по данным пресс-службы “Единого центра”, принято на съезде партии 27 марта в Киеве.

В состав политсовета партии избраны 35 человек. В президиум партии вошли народные депутаты Оксана БИЛОЗИР, И.КРИЛЬ, Олеся ОРОБЕЦ, Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Виктор ТОПОЛОВ, глава Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ и заместитель председателя Фонда развития гражданского общества Леся ТАРАН.

Вместе с тем сегодня, 1 апреля, Министерство юстиции сообщило, что партию "Единый центр", которая раньше носила название «Партия частной собственности», возглавил Анатолий ШИБИКО вместо Вадима ГУРЖОСА. Соответствующие решения, говорится в официальном сообщении партии в адрес Минюста, были приняты V внеочередным съездом партии, который состоялся 1 марта 2008 года, и VІ съездом партии, который состоялся 20 марта 2008 года.