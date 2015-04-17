Посол Швейцарии: ГПУ должна расследовать активы бывшей команды Януковича

Об этом заявил посол Швейцарии в Украине Кристиан Шененберг, передает радио "Свобода". "Ранее швейцарское правительство заблокировало счета представителей предыдущей власти, определенных украинцев. Сейчас происходит сотрудничество Генеральной прокуратуры Украины и правительства Швейцарии, общаемся. Швейцария открыта и готова сотрудничать по этому вопросу, но украинской стороне, в частности Генеральной прокуратуре, необходимо сделать "домашнее задание". Речь идет о тщательном расследовании этого дела", - сказал Кристиан Шененберг.

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Швейцария заявила, что удовлетворила запрос о предоставлении правовой помощи Украине относительно заблокированных финансовых средств. Эта страна сделала это впервые. Эти активы связаны с режимом бывшего украинского президента Виктора Януковича. В то же время Федеральное министерство юстиции Швейцарии не обладает какой-либо информацией об объеме активов, которые были заморожены.

В феврале 2014 года Федеральный совет Швейцарии принял решение проблокування активов Виктора Януковича и еще 19 бывших чиновников, это решение будет действовать 3 года.