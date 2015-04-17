В диаспоре опровергли слова министра обороны Греции о притеснениях греков в Крыму со стороны Украины

Об этом сообщает ТСН.uа.

"Это не соответствует действительности. Это говорит о том, что новое пророссийски настроенное правительство собирает данные непонятно откуда и, конечно, такие выпады есть, но это не соответствует действительности. Ни от кого из греков за мою бытность главой ФГС (в течение 20 лет) никакой жалобы не поступало, что их задевало украинское правительство", - рассказала Проценко-Пічаджи.

Она отметила, что шесть крупных греческих общин, расположенных в Крыму, наоборот получали поддержку от государства, в частности в виде средств на массовые мероприятия.

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Одновременно Проценко-Пичаджи отметила, что после аннексии полуострова греческие общины Крыма приняла к себе Ассоциация греков России. "Но мы не потеряли с ними связь. Греческий наша семья не распалась", - добавила она.

Сегодня, по данным Федерации, в Крыму проживает около 7 тыс. греков.

Как сообщал УНИАН, Камменос заявил, что греческое население Крыма подверглось нападкам "фашистского правительства Украины", а Россия их защитила.