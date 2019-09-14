Кучма о встрече в нормандском формате: Зеленский будет один против трех

Кучма выразил беспокойство, что на встрече в нормандском формате Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского пойти на уступки России.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма выразил обеспокоенность, что на встрече в нормандском формате лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель будут уговаривать Владимира Зеленского пойти на уступки России.

Об этом он заявил изданию Asociated Press.

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"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех людей", - отметил Кучма.

В частности, речь может идти о проведении местных выборов без контроля со стороны Украины. Однако Кучма настаивает на том, что Россия должна заставить сепаратистов сложить оружие и позволить украинским войскам сначала взять под контроль границу, прежде чем будут обсуждаться политическое решения.

"Давайте придерживаться Минских договоренностей. Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - сказал Кучма.

Как сообщал УНИАН, ранее он также заявлял, что Зеленский не согласится на особый статус для Донбасса.