"Минск-3?": Кучма сообщил о подготовке подписания лидерами "Нормандской четверки" нового соглашения

Сейчас внешнеполитические советники готовят решения, под которыми должны быть поставлены подписи глав стран "нормандского формата".

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявляет, что лидеры "нормандской четверки" готовятся подписать документы на встрече, проведение которой ожидается в ближайшее время.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сообщил журналистам.

В частности, его спросили, готовится ли к подписанию новое соглашение - так называемый "Минск-3".

"Минск-3? Действительно, советники готовят решения, которые они (лидеры Украины, Франции, Германии и России) должны там подписать. Я имею в виду "нормандскую четверку", - сказал Кучма.

Он напомнил, что последняя встреча лидеров стран "нормандского формата" состоялась в октябре 2016 года.

"Они должны действительно ответить всему миру, в первую очередь украинцам, что они сделали после последней встречи, которая была в октябре 2016 года. Столько времени прошло, если вы, ребята, взялись, то ответьте, потому что они сбросили на Трехстороннюю контактную группу - мы не имеем права принимать решения. Решения принимают правительства, парламенты", - отметил Кучма.

При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на особый статус для Донбасса: "Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически это у нас Украина - не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация с предложением Конституцию изменить, извините, это не шаг для Украины".

Кучма заявил, что его личное предложение касается того, что нельзя сдать ни одного куска украинской земли.

Также он сказал, что Зеленский не согласится на массовую амнистию на Донбассе.

"В том виде, который предлагается, - нет, потому что массовой амнистии не может быть. Амнистию должен пройти каждый человек, и амнистии не должны подлежать те люди, на руках которых кровь. Вот позиция Украины", - подчеркнул Кучма.

Он отметил, что можно рассматривать проект закона об амнистии и с оговорками его принимать.

"Но там должны знать, что массовой амнистии не бывает в мире", - подытожил Кучма.