Пристайко объяснил, что содержится в "формуле Штайнмайера"

31 декабря истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе и дальнейшее продолжение его в силу потребует внесения изменений, которые надо согласовывать, в том числе с контролируемыми Россией боевиками.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что так называемая "формула Штайнмайера" касается исключительно применения закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и не содержит положений о пребывании войск или порядка проведения местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал журналистам.

Он пояснил, что ранее так называемая "формула Штайнмайера" была прописана в письме министров иностранных дел. По его словам, в 2016 году на саммите лидеров "нормандского формата" на тот момент президент Петр Порошенко согласился с этой формулой, за основу которой были учтены предложения немецкой стороны.

"Вообще в "формуле Штайнмайера" речь не идет о войсках. Там нет ничего - там очень простой текст", - сказал Пристайко.

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При этом министр отметил, что 2 сентября в Берлине советники по внешнеполитическим вопросам лидеров стран "нормандского формата" не согласовали "формулу Штайнмайера", а "согласовали точно то, что уже было написано".

"Там написано, в том, что мы согласовали: что в первый день закон (об особом порядке осуществления местного самоуправления) начинает действовать во временном порядке, а на момент, когда ОБСЕ говорит, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами, этот закон начинает действовать в полном объеме. Ничего большего, меньшего в "формуле Штайнмайера" нет", - заявил Пристайко.

Он напомнил, что закон об особом порядке осуществления местного самоуправления уже принимался Верховной Радой и дважды продлевался срок его действия, который сейчас должен закончиться 31 декабря этого года. Пристайко добавил, что для дальнейшего продления срока действия в закон нужно вносить изменения.

"Настоящие проблемы не в "формуле Штайнмайера", а настоящая проблема заключается в том, какой закон должен быть принят и что в нем должно быть отражено. Сама "формула Штайнмайера" не предполагает, что там будут войска, как проводятся выборы, за каким законодательством будут проведены выборы - того нет", - подчеркнул Пристайко.

Он сказал, что трудность заключается в том, что Украина в качестве компромисса готова сделать для того, чтобы вернуть людей и землю. "Это и есть тот сложный компромисс, который мы с вами должны решить", - добавил он.

По его словам, Минские договоренности предусматривают, что текст закона будет согласован не только между всеми участниками "нормандской четверки", но и с боевиками.

"На самом деле, Минский формат для того и существует, - так называемая Трехсторонняя контактная группа, чтобы мы могли согласовать, в частности такой документ с так называемой той стороной - с ОРДЛО", - заявил Пристайко.

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В связи с этим министр уточнил, что официальная украинская власть не общается с ОРДЛО. "С ними общается Кучма и его группа из четырех подгрупп", - добавил он.

При этом он сказал, что в вопросе возможного проведения выборов на оккупированном Донбассе встает вопрос, на основе какого отдельного закона будут проводиться выборы.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма заявляет, что согласованное решение относительно так называемой "формулы Штайнмайера", которая обсуждается в Минске на встречах политической подгруппы ТКГ, должны принять лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и РФ).

Он добавил, что в рамках обсуждения "формулы Штайнмайера" украинская сторона не соглашается с предложением проведения выборов на Донбассе при сохранении вооруженных боевиков в регионе, отмечает представитель Украины в ТКГ.