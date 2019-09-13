Кучма о "формуле Штайнмайера": необходимо искать компромиссы, но не за счет интересов Украины

В рамках обсуждения "формулы Штайнмайера" украинская сторона не соглашается с предложением проведения выборов на Донбассе при сохранении вооруженных боевиков в регионе, отмечает представитель Украины в ТКГ.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма заявляет, что согласованное решение о так называемой "формуле Штайнмайера", которая обсуждается в Минске на встречах политической подгруппы ТКГ, должны принять лидеры стран "нормандского формата" (Украина Франция, Германия и РФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сказал журналистам.

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На вопрос о нюансах обсуждения "формулы Штайнмайера" он ответил: "Вы знаете, решение по "формуле Штайнмайера" должны принять лидеры "нормандского формата".

По словам Кучмы, ТКГ осуществляет только обсуждение и не принимает окончательного решения. "Мы можем только, так сказать, давать рекомендации", - сказал Кучма.

При этом, по его словам, в отношении "формулы Штайнмайера" есть определенные моменты, с которыми "можно согласиться, но есть с чем категорически нет".

В частности, отметил Кучма, постоянно ведутся дискуссии вокруг проведения выборов на оккупированной части Донбасса. "Ну какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", - сказал он.

По мнению Кучмы, необходимо искать компромиссы, но не за счет интересов Украины. "А сегодня так быстро все хотят эту проблему решить, так как, я понимаю, Макрон себя ведет ... Но действительно мы не видим, чтобы это было в интересах Украины, по большому счету", - сказал он.

По словам Кучмы, необходимо окончательно знать позицию всех участников "нормандского формата".

"Мы же не знаем их позиции. Потому что есть позиция Кремля, а позиция Макрона, и позиция Германии, а тем более, есть еще позиция, к которой прислушиваются, - представителя Соединенных Штатов Волкера", - заявил представитель Украины в ТКГ.

Кучма напомнил, что лидеры стран "нормандского формата" в последний раз встречались в октябре 2016 года.

"За это время - какое мнение у них на дальнейшее развитие событий в Украине, потому что мы видим, что у них не было желания действительно решить эту проблему", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2016 года тогдашний посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает закрепление специального статуса Донбасса.

"Эта формула, которая является предметом дискуссии, предусматривает, что местные выборы пройдут под контролем и при содействии ОБСЕ. Затем ОБСЕ должна подтвердить, что выборы соответствовали международным стандартам. Если ОБСЕ это подтвердит, тогда вступает в силу законодательство о специальном статусе, если нет, то в таком случае не приобретает. Для этой территории не будет никакого специального статуса", - сообщил немецкий дипломат.

4 июля 2017 года Райхель заявил, что прекращение огня и отвод тяжелого вооружения в Донецкой и Луганской областях должны предшествовать выполнению следующих пунктов Минских соглашений, в том числе проведению местных выборов, которые должны привести к началу особого порядка осуществления местного самоуправления на Донбассе.

18 июня 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заметил, что "формула Штайнмайера» - это логика применения особого режима местного самоуправления.