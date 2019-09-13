В банк Порошенко в Киеве пришли силовики с обысками (фото)

Представители банка уверяют: им неизвестно, что происходит.

В пятницу, 13 сентября, в Киеве в здании «Международного инвестиционного банка», основным владельцем которого является экс-президент Украины Петр Порошенко, нагрянули правоохранители.

Читайте такжеПорошенко может использовать свою работу в Раде как «клише» для неявок на допросы в ГБР – ТрубаКак сообщает 24 канал, вероятнее всего, они проводят там обыски.

Отмечается, что пока неизвестно, какие именно правоохранительные структуры осуществляют обыски. Силовики на месте событий ситуацию не комментируют, говорят – все вопросы к следователю. Представители банка в свою очередь отметили, что не располагают информацией об обысках.

Тем временем бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале отметил, что обыски касаются эпизода снятия Порошенко 340 килограммов ранее отмытых в оффшорах наличных долларов».

«Напомню, с личных счетов Порошенко по выданной им за один день до поражения во втором туре выборов доверенности на имя первого помощника президента Украины Онищенко было снято 34 миллиона украденных у украинского государства и отмытых в островных юрисдикциях долларов», – написал Портнов.

Как ранее сообщал УНИАН, в последние дни Порошенко уже несколько раз не являлся на допросы в Государственное бюро расследований, объясняя занятостью в парламенте.