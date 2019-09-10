Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в ГБР

Экс-президента должны были допросить по делу о возможном захвате государственной власти.

Народный депутат, экс-президент Украины Петр Порошенко не явился сегодня на допрос в Государственное бюро расследований в рамках дела о возможном захвате государственной власти и неисполнении решения суда при проведении конкурса по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и назначению его членов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила журналистам на брифинге в Киеве.

Читайте такжеКоррупционный скандал вокруг Нацсовета времен Порошенко: в регуляторе отвергают обвинения«Сегодня Порошенко не явился на допрос, на который он был вызван на 9.30», - заявила она. По ее словам, Порошенко должен был быть допрошен сегодня в рамках досудебного расследования по уголовному производству, которое касается возможного захвата государственной власти и неисполнения решения суда при проведении конкурса по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и назначении его членов.

«Досудебное расследование по этому уголовному производству осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.3 статьи 382 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины», - сказала она.

Иванова отметила, что ГБР направляет повестки Порошенко о допросе через аппарат Верховной Рады.

Читайте такжеГБР повторно направит повестку Порошенко, не пришедшему сегодня на допрос«То, что он не явился, мы по состоянию на сейчас ничего с этим не можем сделать, потому что человек - народный депутат Украины, и по состоянию на сейчас находится под депутатским иммунитетом, который в январе 2020 года перестанет на него распространяться. Применять принудительный привод или любые другие меры мы не можем без согласия Верховной Рады Украины», - добавила она.

Пресс-секретарь ГБР отметила, что на сегодня запланирован еще один допрос Порошенко. «Мы сегодня еще ждем Петра Порошенко для второго допроса... это производство касается отмены решения одного из руководителей местных райгосадминистраций Николаевской области по земле. Это то производство, в рамках которого была повестка (о допросе - УНИАН), по которой он не явился. Это повторный допрос, который также должен состояться», - отметила Иванова.

Как ранее сообщал УНИАН, до этого Порошенко не появлялся на допросы 3 и 6 сентября.

Директор ГБР Роман Труба предполагал, что бывший президент может использовать свою работу в Верховной Раде как «клише» для неявок на допросы.