Аваков заверил, что убийства Калашникова и Бузины расследуют лучшие специалисты уголовного розыска
Уголовные производства об убийстве журналиста Олеся Бузины и бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Калашникова расследуют лучшие специалисты уголовного розыска.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.
«Дерзкое убийство Олеся Бузины в Киеве расследуется со всей тщательностью лучшими специалистами уголовного розыска компетентно и с привлечением всего возможного потенциала, что есть в распоряжении милиции и других силовых структур», - заявил он.
«МВД обязательно открыто представит результаты расследования, которое, рассчитываем, будет эффективным. То же касается и расследования в деле об убийстве Олега Калашникова», - написал министр.
Читайте такжеГеращенко: Убийц Калашникова и Бузины вряд ли найдут быстро (видео)Как сообщал УНИАН. у дверей своей квартиры в Киеве 15 апреля был застрелен экс-народный депутат от Партии регионов, один из организаторов антимайдану Калашников.
16 апреля в Киеве в районе ул. Дегтяревской двое неизвестных в масках застрелили журналиста Бузину.
Милиция возбудила уголовные дела по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).