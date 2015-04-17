Аваков заверил, что убийства Калашникова и Бузины расследуют лучшие специалисты уголовного розыска

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

«Дерзкое убийство Олеся Бузины в Киеве расследуется со всей тщательностью лучшими специалистами уголовного розыска компетентно и с привлечением всего возможного потенциала, что есть в распоряжении милиции и других силовых структур», - заявил он.

«МВД обязательно открыто представит результаты расследования, которое, рассчитываем, будет эффективным. То же касается и расследования в деле об убийстве Олега Калашникова», - написал министр.

Читайте такжеГеращенко: Убийц Калашникова и Бузины вряд ли найдут быстро (видео)Как сообщал УНИАН. у дверей своей квартиры в Киеве 15 апреля был застрелен экс-народный депутат от Партии регионов, один из организаторов антимайдану Калашников.

16 апреля в Киеве в районе ул. Дегтяревской двое неизвестных в масках застрелили журналиста Бузину.

Милиция возбудила уголовные дела по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).