Яценюк сообщил о подготовке провокаций со стороны диверсантов на "майские"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время селекторного совещания с руководителями регионов.

«Нет сомнений, что антиукраинские силы будут пытаться использовать празднования как 70-летия окончания Второй мировой войны, так и другие майские праздники с целью дестабилизации ситуации», - сказал Яценюк.

Поэтому, по его словам, Министерство внутренних дел и вся правоохранительная система должны вести личный контроль в каждой области, вывести патрули на улицы, “чтобы человек мог подойти к нашему служащему в форме получить помощь, чтобы безопасность и порядок граждан стали сейчас основным приоритетом”.

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«Это персональная ответственность каждого руководителя силовой структуры в каждой области. Это персональная ответственность всей системы МВД, СБУ, Национальной гвардии», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Яценюк поручил Министерству внутренних дел и СБУ усилить меры безопасности в стране перед майскими праздниками.