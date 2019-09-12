Геращенко решила отомстить за приглашение на "публичную порку" заявлением на "кнопкодавов"

Регламентный комитет хочет услышать объяснения Геращенко по поводу ее высказываний на сессии.

Депутата от «Европейской солидарности» Ирину Геращенко вызывают на заседание регламентного комитета Верховной Рады за оскорбительные высказывания во время одной из последних сессии.

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«Здесь мне слуги хотят устроить публичную порку за высказывания и вызывают «на ковер», – отметила она.

Скорее всего, речь идет о том, как Геращенко обвинила партию «Слуга народа» в «захвате» парламента, сравнив их с «зелеными человечками», которые захватывали Крым.

В ответ на предложение дать объяснение нардеп пообещала написать заявление на своих коллег-«кнопкодавов».

«Что я здесь могу сказать. У нас пока есть свобода слова и свобода высказываний. А на месте регламентного и вождей слуг, я бы занялась своими «кнопкодавами». Которые в первые два дня работы, после криков-воплей о новых лицах и новой работе, «накнопкодавили» больше чем весь предыдущий парламент. Придется завтра написать заявление. Тем более, что это реальное нарушение Конституции и регламента, а не детские обиды слуг», – добавила Геращенко.

Как ранее сообщал УНИАН, Геращенко подняла этот вопрос во время сессии. И в «Слуге народа» извинились за «кнопкодавство», отказавшись от зарплаты за сентябрь.