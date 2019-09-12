В "Слуге народа" извинились за "кнопкодавство" и отказались от зарплаты за сентябрь (видео)

Комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР поручено рассмотреть вопрос о неперсональном голосовании.

Народные депутаты из фракции «Слуга народа», которых поймали на неперсональном голосовании, извинились за свои действия и заявили, что месячную зарплату перечислят в благотворительные фонды.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко напомнила, что журналисты движения «ЧЕСТНО» зафиксировали три случая неперсонального голосования в ВР.

Она обратилась к председателю парламента дать поручение Комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР рассмотреть эти случаи.

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В ответ председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что такое поручение уже дано указанному комитету.

Также на заседании парламента выступил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

По его словам, среди трех народных депутатов, которых поймали на неперсональном голосовании, есть двое депутатов из фракции «Слуга народа».

Корниенко извинился за это перед украинским народом и коллегами по парламенту.

Он также отметил, что партия «Слуга народа» на выборах выступала категорически против так называемого неперсонального голосования.

На заседании парламента также выступил народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Литвиненко, которого поймали во время неперсонального голосования.

«Хочу извиниться за то, что случилось. В моих действиях не было никакого злого умысла. В этом режиме получилось ошибочно, потому что я переживал за эти законы, чтобы проголосовали, так как подсказывала мне душа и сердце», - пояснил он свои действия и добавил, что перечислит свою месячную зарплату в благотворительные фонды.

Также на заседании парламента выступила еще один депутат от фракции «Слуга народа» Елена Копанчук, которая тоже была поймана на неперсональном голосовании.

Она объяснила, что для нее было важно, чтобы законопроект, при принятии которого она голосовала и за коллегу, набрал необходимое количество голосов.

«Хотя это не является оправданием. Я это понимаю. Для меня это будет важным уроком на всю жизнь», - отметила Копанчук.

Она также пообещала месячную зарплату перечислить в благотворительные фонды.

После этого выступил еще депутат из фракции «Батькивщина» Иван Крулько, который намекая на депутатов из фракции «Европейская солидарность», отметил, что целесообразно было бы, чтобы извинились депутаты и прошлого созыва, которые голосовали за коллег.

Разумков поддержал Крулько, отметив: «Мне кажется, что это очень дельное предложение. Однако мне кажется, если мы к нему перейдем, то нам не хватит недели. И это полностью заблокирует работу ВР».

Как известно, движение «ЧЕСТНО» зафиксировало также факт непересонального голосования со стороны внефракционного народного депутата Украины Александра Ковалева.

Как сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, Ковалев даже угрожал журналистам расправой за фиксирование его «кнопкодавства».

Она обратилась к руководству парламента, чтобы было дано поручение рассмотреть эту ситуацию на заседаниях регламентного комитета и Комитета по вопросам свободы слова.