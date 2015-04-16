Порошенко надеется на привлечение иностранных специалистов к работе антикоррупционного бюро
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что к работе Национального антикоррупционного бюро будут привлечены иностранные специалисты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время представления адвоката Артема Сытника как директора Национального антикоррупционного бюро.
"Я надеюсь, что в команде директора Антикоррупционного бюро найдется место не только для отечественных антикоррупционеров, а будет предложено и участие в работе иностранцам, опытным, что еще больше даст нам возможность претендовать на доверие и поддержку со стороны мирового сообщества", - подчеркнул Порошенко.
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В этой связи он рассказал, что "уже состоялись встречи с иностранными специалистами, которые предлагают очень совершенный, по моему мнению, план-график создания бюро для того, чтобы ни один день и ни один час не было потрачено зря".
Как сообщал УНИАН, Порошенко назначил адвоката Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро.