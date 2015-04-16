Порошенко надеется на привлечение иностранных специалистов к работе антикоррупционного бюро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время представления адвоката Артема Сытника как директора Национального антикоррупционного бюро.

"Я надеюсь, что в команде директора Антикоррупционного бюро найдется место не только для отечественных антикоррупционеров, а будет предложено и участие в работе иностранцам, опытным, что еще больше даст нам возможность претендовать на доверие и поддержку со стороны мирового сообщества", - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеПорошенко призвал будущего директора Антикоррупционного бюро не устраивать расправы

В этой связи он рассказал, что "уже состоялись встречи с иностранными специалистами, которые предлагают очень совершенный, по моему мнению, план-график создания бюро для того, чтобы ни один день и ни один час не было потрачено зря".

Как сообщал УНИАН, Порошенко назначил адвоката Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро.