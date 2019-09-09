Зеленский 23 сентября посетит США, где встретится с Трампом

По словам Пристайко, прорабатывается конкретная дата визита Зеленского в Вашингтон для встречи с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску в Киеве.

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«У нас есть приглашение, напомню, письменное приглашение посетить США. Вы знаете, что в США мы едем 23 сентября, то есть в этом месяце», - заявил он.

По словам Пристайко, сейчас прорабатывается конкретная дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом и представителями американского правительства.

«В ближайшее время вы узнаете о некоторых конкретных датах, которые будут объявлены в ближайшее время», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, встреча Зеленского и Трампа планировалась в Варшаве в конце августа – начале сентября.

31 августа Зеленский заявил, что во время запланированной на сентябрь встречи с Трампом будет говорить об инвестициях, энергетике и прекращении войны на Донбассе.