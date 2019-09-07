Меркель назвала обнадеживающим сигналом обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ
Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель назвала обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией признаком, подающим надежду.
Заявление немецкого канцлера обнародовал в Twitter представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
"Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которых теперь могут отправить домой", - отметила Меркель.
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Она считает, что нужно продолжать прилагать все усилия для реализации Минских соглашений, и подчеркивает, что правительство Германии готово к этому.
Как сообщал УНИАН, Россия незаконно удерживала более 70 украинцев (по данным МИД Украины). В это число не входили 24 украинских моряка, которые были захвачены в плен возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года.
Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.
В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.
Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия освобожденных украинцев заявил, что реализован первый этап действий по прекращению войны на Донбассе.