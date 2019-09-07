цей матеріал доступний українською

Обмен пленными: появились фото из самолета с украинскими моряками и политзаключенными

16:43, 07 сентября 2019
Политика
146 0

7 сентября состоялся большой обмен между Украиной и Россией - 35 пленников Кремля вернулись на Родину.

Украинским самолетом пленных доставили из московского аэропорта "Внуково" в "Борисполь", где их встретили родные, президент и журналисты. Фото из самолета, в котором летели пленники Кремля, опубликовала пресс-служба Зеленского.

Читайте такжеУ Путина прокомментировали обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

После прибытия освобожденных украинцев Зеленский заявил, что первый этап действий по прекращению войны на Донбассе реализован.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #Украина#Россия#обмен пленнымипогода в Киеве