Обмен пленными: появились фото из самолета с украинскими моряками и политзаключенными
7 сентября состоялся большой обмен между Украиной и Россией - 35 пленников Кремля вернулись на Родину.
Украинским самолетом пленных доставили из московского аэропорта "Внуково" в "Борисполь", где их встретили родные, президент и журналисты. Фото из самолета, в котором летели пленники Кремля, опубликовала пресс-служба Зеленского.
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Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.
В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.
После прибытия освобожденных украинцев Зеленский заявил, что первый этап действий по прекращению войны на Донбассе реализован.