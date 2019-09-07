Зеленский об обмене: и я, и Путин сделали все, что пообещали

Глава государства в "Борисполе" сделал несколько заявлений относительно договоренностей об обмене пленными.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что его договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным были выполнены в полной мере обеими сторонами.

Об этом гарант сказал СМИ в аэропорту "Борисполь" после встречи украинцев, которые вернулись из РФ в рамках обмена, передает "Украинская правда".

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"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я как президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин сделали все, что пообещали и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности. ...Формула была сохранена. Это были наши договоренности. Сначала мы говорили, что возвращаются сначала моряки, но потом мы вышли на диалог, я очень рад, что это было наше предложение о другом формате, дополнение к нашим морякам наших политзаключенных", - отметил Зеленский.

По его словам, «некоторые люди не хотели, чтобы обмен состоялся. Он пообещал, что когда-то эти фамилии станут известны.

"Все было в секрете, потому что мы знали, что не все хотят возвращения", - утверждает президент.

Ранее был обнародован официальный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.