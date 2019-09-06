Чубаров: обмен без крымских татар поможет России укрепиться в оккупированном Крыму

При этом он назвал фамилии семерых крымских татар, которых российские оккупанты незаконно лишили свободы на сроки от 9 до 17 лет.

Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа убежден, что вероятный обмен задержанными между Украиной и РФ без крымских татар, поможет России укрепиться в оккупированном Крыму.

Об этом он написал на странице в Facebook.

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По словам Чубарова, данные украинских правозащитников свидетельствуют, что в настоящее время в России и в оккупированном Крыму по сфабрикованным обвинениям в местах лишения свободы находятся 130 граждан Украины, большинство из которых – крымские татары.

При этом он назвал фамилии семерых крымских татар, которых российские оккупанты незаконно лишили свободы на сроки от 9 до 17 лет. Только в этих семи семьях без родителей остались 28 детей, отметил лидер Меджлиса.

Список незаконно заключенных постоянно пополняется из-за системных преследований и репрессий российскими оккупантами крымских татар и этнических украинцев.

"Заключенные в российских тюрьмах крымские татары не подлежат обмену, потому что российские оккупанты объявили с момента захвата ими Крыма всех его жителей, граждан Украины, своими гражданами, отметил Рефат Чубаров. – А украинская власть, соглашаясь с любыми форматами обмена/освобождения своих граждан, находящихся в заложниках в России, но без крымских татар, на самом деле лишь поощряет страну-агрессора в его потугах укрепиться во временно оккупированном Крыму".

Ранее Чубаров призвал новый состав Рады поддержать изменения относительно статуса АР Крым.