Депутаты хотят присвоить звание Герой Украины членам Молодой гвардии

На сегодняшней сессии Луганского городского совета депутаты очень бурно обсуждали обращение к Президенту Украины о присвоении звания Героя Украины членам подпольной организации «Молодая гвардия», которая действовала на территории Луганской области во времена Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, обсуждение данного вопроса было инициировано молодыми “регионалами”.

Как заявил городской председатель Луганска Сергей КРАВЧЕНКО: «если Шухевич Герой Украины, то следует признать и молодогвардейцев».

В то же время, часть депутатов-«регионалов», как и депутаты-коммунисты, выразили свое несогласие, поскольку считают, что присвоение молодогвардейцам звания Героя Украины нивелирует звание Героя Советского Союза, и через 10-15 лет во всей справочной литературе Сергей Тюленин, как и другие, будет не Героем Советского Союзом, а лишь Героем Украины. В конце концов, сессия приняла решение обращение к Президенту принять за основу, доработать в профильной комиссии и после консультаций с общественностью вынести на следующую сессию.