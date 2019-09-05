Высший антикоррупционный суд ждет более 200 громких дел – Зеленский

По словам президента, остается нерешенной проблема с границами подсудности ВАС.

Высший антикоррупционный суд ждет более 200 громких дел, заявляет президент Украины Владимир Зеленский и уверяет, что на законодательном уровне будет сделано все, чтобы сосредоточить работу этого суда лишь на топ-коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время выступления по случаю начала работы Высшего антикоррупционного суда Украины.

«Есть проблема, которую мы действительно еще не успели решить. Это вопрос с границами подсудности. Раньше кое-кто, не буду упоминать фамилии, на законодательном уровне постарался, чтобы всю вашу работу можно было заблокировать, другими словами – завалить тысячами мелких дел. Кто-то очень хотел бы, чтобы вы ежедневно занимались такими делами, когда какой-то сельский председатель, который как-то не так потратил 200 гривен, и таких дел очень много», - подчеркнул Зеленский.

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По словам президента, это все делалось для того, чтобы действительно громкие дела коррупционеров остались «в тени», «в долгом ящике», но в его команде работают над решением этого вопроса.

«Мы будем вам помогать и на законодательном уровне сделаем все. Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел по хищению в отношении коррупционеров – топ-чиновников. И мы поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела и все эти люди действительно были наказаны», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянным специализированным высшим судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

7 мая судьи ВАСУ избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем – судью Евгения Крука.

Зеленский предлагает Верховной Раде сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на делах топ-коррупции. Это предусмотрено президентским законопроектом № 1025 «О внесении изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде» (о начале работы суда)», зарегистрированном в парламенте 29 августа и определенным главой государства как неотложный. Согласно пояснительной записке к документу, начало работы Высшего антикоррупционного суда должно завершить становление системы антикоррупционных органов в Украине.