СБУ расследует вероятную помощь России со стороны работников завода "Мотор Сич" - СМИ

Согласно данным СБУ, расследование касается вероятной поставки продукции завода представителям России.

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на предприятии «Мотор Сич».

Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос Радио Свобода.

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Согласно данным СБУ, расследование касается вероятных поставок продукции завода представителям России. «Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14 статьи, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества «Мотор Сич» как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО «Мотор Сич» помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования», - говорится в документе.

Радио Свобода отмечает, что других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы Уголовного процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, 19 июля сотрудники СБУ прекратили противоправную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации «ДНР».