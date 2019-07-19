В СБУ заявили, что группа компаний "Мотор Сич" два года финансировала террористов "ДНР"

По данным СБУ, за 2015 год "Снежнянский машиностроительный завод" уплатил в бюджет "ДНР" более 32 миллионов российских рублей.

В Службе безопасности Украины заявили, что прекратили противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

"Должностные лица обособленного подразделения группы - "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой "Донецкой народной республики", - сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

В результате сделки в "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством, так называемых "налогов и других обязательных платежей".

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Сотрудники СБУ задокументировали, что в частности за 2015 год "Снежнянский машиностроительный завод" в бюджет "ДНР" уплатил более 32 миллионов российских рублей.

"Заводом также осуществлялась передача на бесплатной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого "Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянского машиностроительного завода" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления всех остальных лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

Напомним, в январе 2018 года крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" заявило о потере 20 декабря 2017 года контроля над управлением активами обособленного подразделения "Снежнянский машиностроительный завод", которое находится на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области.