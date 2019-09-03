Нардепы направили в КС законопроект о праве Зеленского назначать руководителей НАБУ, ГБР и регуляторов

За это решение проголосовали 282 народных депутата.

Верховная Рада Украины включила в повестку дня сессии и направила на вывод Конституционного суда президентский проект закона о внесении изменений в статьи 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований) (№ 1014).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 282 народных депутата из 402, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеСтефанчук анонсировал внесение в ВР законопроекта о снятии неприкосновенности с президента

От "Слуги народа" "за" проголосовали 251 депутат, от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - 0, от "Батькивщины" - 17, от "Европейской солидарности" - 0, от "Голоса" - 0, от группы "За будущее" - 1, от внефракционных депутатов - 13.

Законопроектом статья 106 Конституции Украины дополняется двумя новыми пунктами, которые определяют, что президент, среди прочего, образует в соответствии с законом Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначает на должности и увольняет с должностей в порядке, определенном законами Украины, директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований.

Устанавливается, что президент образует независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначает на должности и увольняет с должностей их членов в порядке, определенном законами Украины.

Предполагается, что после принятия этот закон вступит в силу со дня его опубликования.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, целью предлагаемых законопроектом изменений является оптимизация полномочий главы государства с целью закрепления за ним реальных полномочий по образованию независимых регуляторных органов, НАБУ, назначения на должности и увольнения с должностей членов независимых регуляторных органов, директоров НАБУ и ГБР.

Как заявил, представляя законопроект, представитель президента в Конституционном суде, депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, по действующему законодательству президент имеет право назначать на должности, увольнять с должностей, образовывать определенные регуляторные органы".

"Но Конституция Украины предусматривает, что президент осуществляет исключительно полномочия, предусмотренные Конституцией Украины. На этом основании Конституционный суд Украины признал таким, что не отвечает Конституции Украины, закон о Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг и энергетики. На том основании, что президент не имеет конституционного права образовывать такой орган", - сказал он.

Как отметил Вениславский, кроме государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг, независимые регуляторные органы могут осуществлять мониторинг, государственное регулирование и контроль и в других сферах. Например, это рынок финансовых услуг и рынок обращения ценных бумаг.

Так, подчеркнул он, чтобы не ставить под сомнение возможность образования таких органов и возможность формирования их персонального состава со стороны президента, предлагается принять соответствующий закон.

Также, пояснил он, существует закон, который регламентирует деятельность НАБУ и ГБР.

"По действующим законам, которые приняла Верховная Рада Украины, также предусмотрено, что президент в порядке, определенном этим законом, имеет право назначать на должность, увольнять с должности директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований. Процедура выписана законом, но в статье 106 Конституции Украины на сегодняшний день полномочия президента назначать на такие должности... отсутствуют", - пояснил Вениславский и подчеркнул, что поэтому необходимо внести изменения в Конституцию.

Как сообщал УНИАН, соответствующий законопроект президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 29 августа.