Геращенко описал коррупционные схемы в ГСЧС: "Как говорится, оцените красоту игры"

Схемы он выложил на своей странице в Facebook.

"Схема воровства денег в ГосЧС. Как говорится - оцените красоту игры. Фирмы поставляющие топливо для нужд ГосЧС вынудили подписать контракт на оплату консалтинговых услуг с офшорной компанией "Fevrier.inc". Или мы с Вами поверим, что прижимистые украинские предприниматели - бензинщики, по собственной воле согласились платить денежки за какие-то там консультационныеуслуги по работе с ГосЧС?", - пишет Геращенко.

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"Далее офшорка - "Fevrier INC". Перечисляла часть средств на другую офшорку - "Apply Generation A.G.", а та в свою очередь открыла в Банке Кипра персональные счета на имена граждан Бочковского и Стоецкого. Попросту говоря, ребята думали, что если они будут получать деньги через две офшорки зарегистрированные на подставных лиц-иностранцев, то об этом никто не узнает и за этим никто не проследит. Не вышло!", - написал нардеп.