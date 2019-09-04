Суд дал согласие на принудительную доставку Гонтаревой на допрос

ГБР может применить к экс-главе Нацбанка принудительный привод.

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований применить к бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой силовой привод на допрос.

Как свидетельствуют материалы суда, такое решение было принято 27 августа этого года.

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Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года "по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка с целью получения неправомерной выгоды". Речь идет о внесении 19 января 2016 года изменений в нормативную базу НБУ относительно валютного регулирования и контроля.

Гонтарева, которая сейчас находится за пределами Украины, дважды не явилась на допрос в ГБР и не сообщила причину неявки. Поэтому, отмечается в судебных материалах, к ней может быть применен принудительный привод.

Судья учел все обстоятельства дела и постановил удовлетворить ходатайство следователя ГБР о принудительном приводе экс-главы НБУ.

Ранее экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявляла, что не намерена ехать в Киев на допрос в Генпрокуратуру, отметив, что ожидает прокуроров в Лондоне.