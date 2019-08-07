Гонтарева не намерена ехать на допрос в Генпрокуратуру: «Жду их в Лондоне»

Накануне сообщалось, что ГПУ вновь вызывает Гонтареву на допрос.

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не намерена ехать в Киев на допрос в Генпрокуратуру, который намечен на 12 августа.

Об этом она заявила в комментарии The Page.

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«Я ничего к этому делу не имею, даже рядом не проходила. Я уже им [Генпрокуратуре – ред.] сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон... Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть», — сказала бывшая чиновница.

По ее словам, повестку на допрос она пока не получила.

Накануне сообщалось, что Генеральная прокуратура вновь вызывает на допрос экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву. Повестка с вызовом опубликована на сайте ГПУ.

Напомним, в апреле ГПУ вызвала для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, бывшего заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

На допрос вызвали и других фигурантов расследования по "делу Курченко": экс-министра экологии Злочевского и совладельца компании ICU Стеценко.

Как сообщал УНИАН, 28 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко. По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе должностным лицам, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных предприятий.

В тот же день заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, глава отдела процессуального руководства в уголовных производствах Константин Кулик сообщил, что фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, тогдашний заместитель главы АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" 28 марта ведущая Наталья Мосейчук. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову были отменены.