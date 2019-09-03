Рада направила в КСУ законопроект об "увольнении" депутатов за кнопкодавство и прогулы

За соответствующее решение проголосовали 279 народных депутатов из 377, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада Украины включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд президентский проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) (№1027).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 279 народных депутатов из 377, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеВР направила в КСУ проект закона относительно инициирования законопроектов народом

От "Слуги народа" "за" проголосовали 240 депутатов, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 15, от "Батькивщины" - 14, фракции "Европейская солидарность", "Голос" и группа "За будущее" не дали ни одного голоса, от внефракционных законопроект поддержали 10 депутатов.

Законопроектом предусматривается в статье 81 Конституции установить, что полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае сложения полномочий по личному заявлению - с момента объявления народным депутатом Украины такого заявления на пленарном заседании Верховной Рады; вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда; признания его судом недееспособным, без вести отсутствующим или объявления умершим; прекращения его гражданства Украины или его выезда на постоянное жительство за пределы Украины.

Также одним из оснований для прекращения полномочий является установление судом факта неличного голосования народным депутатом Украины в Верховной Раде, то есть голосования народным депутатом вместо другого народного депутата или предоставления народным депутатом возможности проголосовать вместо него другому народному депутату, - с момента вступления в законную силу решения суда об установлении такого факта.

Среди других оснований – не вхождение депутата, избранного от политической партии, в состав депутатской фракции этой политической партии или выхода народного депутата из состава такой фракции; отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины и/или заседаний комитета Верховной Рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии; нарушение требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению таких требований, эти обстоятельства им не устранены.

В случае нарушения требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, отсутствия народного депутата Украины без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады и/или заседаний комитета Верховной Рады, членом которого он является, в течение одной очередной сессии его полномочия прекращаются досрочно по решению Верховного суда.

В случае прекращения гражданства Украины или выезда народного депутата на постоянное жительство за пределы Украины его полномочия прекращаются с момента принятия соответствующего решения Верховной Радой.

В случае смерти народного депутата его полномочия прекращаются со дня смерти, заверенной свидетельством о смерти, без принятия решения Верховной Радой.

В случае не вхождения народного депутата, избранного от политической партии, в состав депутатской фракции этой политической партии или выхода народного депутата из состава такой фракции, его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии со дня принятия такого решения.

В случае признания народного депутата Украины судом недееспособным, без вести отсутствующим или объявления умершим его полномочия прекращаются со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Предполагается, что этот закон после его принятия вступит в силу со дня опубликования.