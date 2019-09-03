ВР направила на оценку в КСУ законопроект об уменьшении количества народных депутатов

Законопроект также предлагает закрепить пропорциональную избирательную систему.

Верховная Рада Украины включила в повестку дня второй сессии и направила на заключение Конституционного суда президентский законопроект «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)» (регистрационный номер 1017).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 258 народных депутатов Украины.

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Не голосовали в полном составе фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а из группы "За будущее" проголосовал "за" только один депутат.

Законопроектом предлагается в статье 76 установить, что конституционный состав Верховной Рады составляют триста народных депутатов Украины (на сегодня это 450 парламентариев - УНИАН), которые избираются сроком на пять лет.

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский, выступая в сессионном зале, отметил, что, «если выйти на улицу и спросить граждан Украины о том, согласны ли они с тем, что в Украине 450 народных депутатов, то мы слышим 90% ответов, а возможно, даже и 100%, о том, что 450 народных депутатов Украины – слишком много».

По его словам, когда была закреплена в 1996 году норма Конституции о количестве народных депутатов, то население Украины составляло 52 миллиона, а на сегодня, по самым оптимистическим данным, численность населения «существенно сократилась».

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Вениславский отмечает, что из этой статьи предлагается исключить положение о том, что выборы народных депутатов Украины происходят на определенных конституционных принципах - «на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования». При этом он призвал всех народных депутатов не спекулировать на этом, поскольку «речь идет исключительно об экономии конституционного текста». Этот тезис вызвал смех у депутатов фракции «Европейская солидарность». Вениславский отметил, что такие принципы записаны в других статьях и нецелесообразно их дублировать.

Он также добавил, что закрепляется еще одно требование к будущим народных депутатов Украины - владение государственным языком - украинским.

В статью 77 вносится норма о том, что Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе. Порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом. Вениславский подчеркнул, что это необходимо записать в Конституции, чтобы каждый парламент не изменял законы под себя, под свою политическую силу.

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Законопроектом предусматривается Раздел XV "Переходные положения" дополнить пунктом о том, что после окончательного принятия изменений Верховная Рада, избранная до вступления в силу указанного закона, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины.

Вениславский отметил, что законопроект направляется в КСУ для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.