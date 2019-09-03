Порошенко может использовать свою работу в Раде как «клише» для неявок на допросы в ГБР – Труба

Адвокат экс-президента заявлял, что Порошенко не явился на допрос в ГБР «по уважительной причине» - потому что работает в парламенте.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключает, что экс-президент Украины Петр Порошенко будет использовать свой статус народного депутата и работу в сессионном зале Верховной Рады в качестве причины для неявки на допросы в ГБР.

Об этом Труба написал в Telegram.

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«Итак, Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале. Не исключаю, что такая аргументация будет использоваться теперь как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР», - отметил Труба.

Он добавил, что «депутатский иммунитет пока не позволит применить к нему норму УПК о принудительном приводе».

В то же время, директор ГБР отметил существование одного «но», в частности, что народные депутаты имеют лишь три месяца, чтобы использовать такую возможность.

«Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 года она перестанет быть ширмой для избежания ответственности», - напомнил Труба.

Он также отметил, что Порошенко будет направлена повторная повестка на допрос.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, Порошенко вызвали на допрос в ГБР, однако он не явился. В Бюро пришел его адвокат Игорь Головань, который сообщил, что экс-президента планировали допросить в качестве свидетеля по делу о издание одного из указов. При этом он не уточнил информацию относительно указа.

Также Головань отметил, что Порошенко не явился на допрос «по уважительной причине» - потому что работает в парламенте.

ГБР в целом расследует 12 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

25 июля экс-президент дал показания следователям ГБР по делу о купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

12 августа Порошенко был на допросе в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямий". После этого директор ГБР Труба предположил, что следующий допрос Порошенко будет проведен с применением полиграфа. Экс-президент ответил, что не доверяет ГБР, но готов пройти полиграф в эфире канала "Прямий".