По "уважительной причине": Порошенко не пришел на допрос в ГБР

По словам защитника экс-президента, следователи бюро планировали допросить его в деле об издании одного из указов, но какого именно, не сообщили.

Экс-президент Украины Петр Порошенко 3 сентября не пришел в назначенное время на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Его планировали допросить в качестве свидетеля по делу об издании одного из указов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань, после того как вышел из здания ГБР.

Читайте такжеПорошенко заявил о готовности пройти допрос на полиграфе в прямом эфиреПо его словам, следователи ГБР не предоставили никаких разъяснений ни ему, ни Порошенко, по поводу какого именно злоупотребления его вызывают, и отказались предоставить перечень вопросов.

Однако Головань отметил, что в повестке указано, что Порошенко вызывают на допрос в качестве свидетеля.

«Сегодня речь шла, насколько мы смогли понять из повестки, об издании одного из указов. Мы поставили вопрос письменно следователям еще 15 августа, чтобы они разъяснили суть уголовного производства. Ответа мы не имеем», – сказал адвокат.

На вопрос журналистов, явится ли сегодня на допрос Порошенко, он ответил: «Я думаю, что нет».

«Есть такая формулировка «уважительная причина». Мы считаем, что работа в парламенте – это уважительная причина. Мы уверены, что следователи с нами согласятся», – отметил Головань.

Как сообщал УНИАН, ГБР целом расследует 12 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

25 июля экс-президент дал показания следователям ГБР по делу о купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском».

12 августа Порошенко был на допросе в ГБР в качестве свидетеля по уголовному производству относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО «Телеканал «Прямой». После этого директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко будет проведен с применением полиграфа. Экс-президент ответил, что не доверяет ГБР, но готов пройти полиграф в эфире канала «Прямой».

3 сентября в ГБР сообщили, что в 14:00 состоится допрос Порошенко, однако не уточнили, по какому поводу.