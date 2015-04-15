Климкин назвал условия переговоров с "ЛНР" и "ДНР"

Об этом в эфире 5 канала заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишут Новости Донбасса.

"Вести прямой диалог с теми людьми, кто называет себя представителями "ДНР-ЛНР", мы не можем", - сказал Климкин

Министр подчеркнул, что выборы должны пройти в соответствии с критериями ОБСЕ. Он рассказал, что российская сторона на каждых переговорах настаивает, что Киев должен договариваться напрямую с нынешними главарями "ДНР-ЛНР" - при том, что российская сторона сама не признала результатов "фейковых" выборов 2 ноября. Киев же настаивает на необходимости содействия организации реальных выборов.

"Наша позиция проста - мы хотим принести мир, спокойствие, порядок и закон на территорию Донецкой и Луганской областей. Но именно жители этих областей должны определить своих представителей. И поэтому нам нужны реальные выборы, в соответствии с критериями ОБСЕ", - сказал Климкин.

В частности, такие выборы должны проходить по украинскому законодательству и в соответствии с критериями ОБСЕ.

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"Вот я спрашиваю: могут ли жители Донецка и Луганска включить сейчас телевизор и посмотреть нашу сегодняшнюю передачу на "5 канале"? А смогут ли представители наших партий баллотироваться на следующих выборах? Это базовые критерии ОБСЕ и мы должны обеспечить, чтобы следующие выборы были признаны всем международным сообществом", - считает Климкин

Министр считает также важной необходимость обеспечения свободного доступа к этим выборам международных наблюдателей, доступа к избирательным участкам, необходимо исключить запугивание, а также обеспечить отсутствие незаконных вооруженных формирований.

При этом министр исключил возможность баллотирования на выборах военных преступников.

"Даже российская сторона признает, что "Моторолла" - обычный бандит", - сказал он.

"Вчера, аргументируя необходимость гражданско-военной миссии, которая будет содействовать стабилизации ситуации, я привел пример: можете ли вы представить хотя бы теоретически, чтобы "Моторолла" мог принять участие в создании народной милиции? Ответ был очень простым - конечно нет. Можем ли применить амнистию к тем, кто сбил малайзийский Боинг? Можем ли применить амнистию к тем, кто организовывал обстрелы Мариуполя?", - добавил П.Климкин.