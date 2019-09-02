На данный момент в СИЗО "Лефортово" удерживается 24 военнопленных моряка и как минимум 8 политзаключённых
На данный момент в СИЗО «Лефортово» удерживается 24 военнопленных моряка и как минимум 8 политзаключённых, среди них Владимир Балух, Евгений Панов, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Роман Сущенко и Алексей Сизонович.
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Небольшие передачки гражданам Украины сегодня передали российский волонтёр Виктория Ивлева и корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк.
Сам факт приёма передач свидетельствует о том, что данные граждане на данный момент находят в СИЗО «Лефортово».
Им были переданы сигареты, орехи, шоколад, домашний хлеб, сыр и колбаса.
При этом в изоляторе подчеркнули, что Олег Сенцов не этапирован в этот изолятор.
Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.
29 августа знакомый с ситуацией источник сообщил УНИАН, что Сенцов этапирован в Москву и находится в СИЗО "Лефортово".