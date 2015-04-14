Наращивание Россией войск в Крыму несет угрозу для стран Черноморского региона - дипломат

Такое мнение во вторник в Брюсселе во время встречи с европейскими дипломатами высказал представитель Украины при ЕС, посол Константин Елисеев, передает собственный корреспондент УНИАН.

Елисеев констатировал, что после незаконной аннексии Россией Крыма на полуострове наблюдается наращивание российского военного присутствия, а именно проводится модернизация Черноморского флота и инфраструктуры, включая ядерные возможности. "Аннексировав Крым, Россия получила возможности проецировать свою военную силу еще дальше. Это является реальной угрозой для государств региона, включая Турцию и Румынию. ЕС и государства-члены должны детально разработать ответ на этот вызов", - сказал Елисеев.

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Кроме того, украинский дипломат проинформировал, что Россия продолжает поставлять террористам вооружение, нелегально переправила в Украину более 500 танков, 500 систем артиллерии, 300 ракетных систем, сконцентрировала значительное количество военных и оборудования в регионе России вблизи украинской границы на востоке и в Крыму.

"Лидеры террористов заявляют о намерениях захватить остальные территории Луганской и Донецкой областей. Очевидно, что они готовятся не к политическому диалогу. Это тревожный звонок для всех нас", - выразил обеспокоенность посол.

Елисеев также отметил, что не так давно "ОБСЕ признала недостаточность собственных ресурсов и признала, что дополнительное международное присутствие на местах сделало бы вклад в мирный процесс". "Мы ожидаем, что ЕС должным образом изучит эту идею и в ближайшее время направит в Украину оценочную миссию", - выразил надежду украинский дипломат.