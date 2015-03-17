Россия перебросит в Крым самолеты-ракетоносцы Ту-22М3 - СМИ
12:42, 17 марта 2015Мир
3737 0
Российские стратегические ракетоносцы Ту-22М3 будут переброшены в Крым в ходе внезапной проверки боеготовности ВС РФ.
Самолет Ту-22М3 / airforce.ru
"В ходе проводимой внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил в Крым будут переброшены стратегические ракетоносцы Ту-22М3", — , сообщил РИА Новости во вторник источник в Минобороны России.
Читайте такжеРоссия намерена расширить территорию полетов своих бомбардировщиков
В понедельник в Вооруженных силах России началась внеплановая проверка боеготовности — на этот раз основной акцент сделан на отработке действий в Арктике.
Задействуются силы Северного флота, Западного военного округа и ВДВ — более 38 тысяч военнослужащих, тысячи наземной боевой техники, десятки надводных кораблей, подлодок, самолетов и вертолетов. Проверка продлится с 16 по 21 марта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter