Россия перебросит в Крым самолеты-ракетоносцы Ту-22М3 - СМИ

"В ходе проводимой внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил в Крым будут переброшены стратегические ракетоносцы Ту-22М3", — , сообщил РИА Новости во вторник источник в Минобороны России.

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В понедельник в Вооруженных силах России началась внеплановая проверка боеготовности — на этот раз основной акцент сделан на отработке действий в Арктике.

Задействуются силы Северного флота, Западного военного округа и ВДВ — более 38 тысяч военнослужащих, тысячи наземной боевой техники, десятки надводных кораблей, подлодок, самолетов и вертолетов. Проверка продлится с 16 по 21 марта.