Зеленский хочет лишать депутатов мандатов за кнопкодавство и прогулы

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается усовершенствовать перечень оснований и отдельные элементы механизма досрочного прекращения полномочий народных депутатов Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает досрочно прекращать полномочия народного депутата Украины в случае установления судом факта неличного голосования, а также в случае отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний парламента или заседаний комитета, членом которого он является, в течение одной очередной сессии.

Это предусмотрено президентским законопроектом №1027 «Проект Закона о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)», который зарегистрирован в парламенте 29 августа и будет определен главой государства как неотложный.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается усовершенствовать перечень оснований и отдельные элементы механизма досрочного прекращения полномочий народных депутатов Украины.

В частности, определено, что в случае сложения полномочий по личному заявлению, полномочия народного депутата Украины прекращаются с момента объявления народным депутатом Украины такого заявления на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

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Добавлены новые основания досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины. В частности, установление судом факта неличного голосования народным депутатом Украины в Верховной Раде Украины, то есть голосования народным депутатом Украины вместо другого народного депутата Украины или предоставления народным депутатом Украины возможности проголосовать вместо него другому народному депутату Украины, - с момента вступления в законную силу решения суда об установлении такого факта.

Кроме того, предлагается досрочно прекращать полномочия народного депутата в случае его отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины и/или заседаний комитета Верховной Рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии. В этом случае полномочия прекращаются по решению Верховного Суда.

Также в случае смерти народного депутата Украины его полномочия прекращаются со дня смерти, заверенной свидетельством о смерти, без принятия решения Верховной Радой Украины.

Кроме того, предлагается также установить, что решением Верховного Суда будут лишать мандата за совмещение депутатской с другими видами деятельности.

В случае прекращения гражданства Украины или выезда народного депутата Украины на постоянное место жительства за пределы Украины его полномочия прекращаются с момента принятия соответствующего решения Верховной Радой Украины.