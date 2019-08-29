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Новый премьер Гончарук принял присягу члена Кабмина

21:31, 29 августа 2019
Политика
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Алексей Гончарук / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, текст присяги он зачитал с трибуны парламента.

После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пожелал новому правительству сил.

“Вместе мы сможем все”, - сказал он.

Гончарук выразил готовность к работе и надежду, что она будет конструктивной.

Премьер-министр добавил, что правительство может представить свою программу в течение месяца. По его словам, программа будет базироваться на оценке состояния дел.

Гончарук также добавил, что правительство будет максимально открыто к народным депутатам.

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Теги: #Кабмин