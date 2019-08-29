Новый премьер Гончарук принял присягу члена Кабмина
21:31, 29 августа 2019Политика
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Премьер-министр выразил готовность к работе и надежду, что она будет конструктивной.
Алексей Гончарук / REUTERS
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук принял присягу члена Кабинета министров Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, текст присяги он зачитал с трибуны парламента.
После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пожелал новому правительству сил.
“Вместе мы сможем все”, - сказал он.
Гончарук выразил готовность к работе и надежду, что она будет конструктивной.
Премьер-министр добавил, что правительство может представить свою программу в течение месяца. По его словам, программа будет базироваться на оценке состояния дел.
Гончарук также добавил, что правительство будет максимально открыто к народным депутатам.
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