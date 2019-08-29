Новый премьер Гончарук принял присягу члена Кабмина

Премьер-министр выразил готовность к работе и надежду, что она будет конструктивной.

Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук принял присягу члена Кабинета министров Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, текст присяги он зачитал с трибуны парламента.

После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пожелал новому правительству сил.

“Вместе мы сможем все”, - сказал он.

Гончарук выразил готовность к работе и надежду, что она будет конструктивной.

Премьер-министр добавил, что правительство может представить свою программу в течение месяца. По его словам, программа будет базироваться на оценке состояния дел.

Гончарук также добавил, что правительство будет максимально открыто к народным депутатам.