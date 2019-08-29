Рада утвердила составы комитетов

Создается 23 комитета.

Верховная Рада Украины приняла постановление о перечне, количественном составе и предметах ведания комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва (№ 1003).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 318 народных депутатов из 399 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается создать Комитет по вопросам аграрной и земельной политики, Комитет по вопросам антикоррупционной политики, Комитет по вопросам бюджета, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Также создается Комитет по вопросам экономического развития, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, Комитет по вопросам молодежи и спорта, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Кроме того, создаются Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Комитет по вопросам образования, науки и инноваций, Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, Комитет по вопросам правовой политики.

Также в ВР создается Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР, Комитет по вопросам свободы слова, Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Комитет по вопросам цифровой трансформации.

Постановлением устанавливается, что в состав каждого из комитетов ВР девятого созыва может входить не менее 5 и не более 34 народных депутатов.

Предусмотрено утвердить согласно части 1 статьи 5 закона "О комитетах Верховной Рады Украины" предметы ведания комитетов ВР девятого созыва.

В частности, к предметам ведания Комитета по вопросам свободы слова относятся обеспечение свободы слова; права граждан на информацию; защита прав и свобод работников СМИ; гарантии деятельности средств массовой информации, защита прав журналистов и работников средств массовой информации.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.