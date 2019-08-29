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Стало известно, кто станет министром инфраструктуры

17:16, 29 августа 2019
Политика
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С 2015 года Криклий руководит Главным сервисным центром МВД Украины / фото УНИАН

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Об этом говорится в соответсвующем документе с подписью главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

Криклий с 2015 года руководит Главным сервисным центром МВД Украины. Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото- и видеофиксации ПДД в МВД.

В 2009 году получил степень магистра экономических наук Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2015 году защитил диссертацию на тему Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного обеспечения в Украине (кандидат экономических наук).

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Теги: #Кабмин#Мининфраструктуры