Стало известно, кто станет министром инфраструктуры

На должность министра инфраструктуры партия "Слуга народа" предложила Владислава Криклия.

Парламентская фракция «Слуга народа» выдвинула кандидатуру Владислава Криклия на должность министра инфраструктуры Украины.

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Об этом говорится в соответсвующем документе с подписью главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

Криклий с 2015 года руководит Главным сервисным центром МВД Украины. Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото- и видеофиксации ПДД в МВД.

В 2009 году получил степень магистра экономических наук Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2015 году защитил диссертацию на тему Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного обеспечения в Украине (кандидат экономических наук).