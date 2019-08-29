Стало известно, кто станет министром инфраструктуры
17:16, 29 августа 2019Политика
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На должность министра инфраструктуры партия "Слуга народа" предложила Владислава Криклия.
С 2015 года Криклий руководит Главным сервисным центром МВД Украины / фото УНИАН
Парламентская фракция «Слуга народа» выдвинула кандидатуру Владислава Криклия на должность министра инфраструктуры Украины.
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Об этом говорится в соответсвующем документе с подписью главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.
Криклий с 2015 года руководит Главным сервисным центром МВД Украины. Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото- и видеофиксации ПДД в МВД.
В 2009 году получил степень магистра экономических наук Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В 2015 году защитил диссертацию на тему Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного обеспечения в Украине (кандидат экономических наук).
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