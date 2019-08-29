Партия "Слуга народа" не будет заключать коалиционное соглашение

По словам Давида Арахамии, коалиция будет создаваться на базе только фракции «Слуга народа».

Народный депутат Давид Арахамия заявил, что коалиционного соглашения не будет, а партия «Слуга народа» будет выполнять свою программу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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Он отметил: «у нас есть программа, нам не нужно коалиционное соглашение». Арахамия сказал, что условно эта программа может называться коалиционным соглашением.

Также он подтвердил, что коалиция будет создаваться на базе только фракции «Слуга народа», поскольку и так все считают, что партия несет стопроцентную ответственность за все решения.

«Если вы с кем-то входите в соглашение, то это делается только для того, чтобы разделить эту ответственность. Мы видели рейтинги, мы видели сейчас опрос и никто не будет думать, что мы что-то можем с кем-то разделить. Виноваты будем мы, хвалить или ругать будут нас, тогда зачем нам коалиционное соглашение?», - отметил Арахамия.

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