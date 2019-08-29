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Партия "Слуга народа" не будет заключать коалиционное соглашение

12:57, 29 августа 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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Он отметил: «у нас есть программа, нам не нужно коалиционное соглашение». Арахамия сказал, что условно эта программа может называться коалиционным соглашением.

Также он подтвердил, что коалиция будет создаваться на базе только фракции «Слуга народа», поскольку и так все считают, что партия несет стопроцентную ответственность за все решения.

«Если вы с кем-то входите в соглашение, то это делается только для того, чтобы разделить эту ответственность. Мы видели рейтинги, мы видели сейчас опрос и никто не будет думать, что мы что-то можем с кем-то разделить. Виноваты будем мы, хвалить или ругать будут нас, тогда зачем нам коалиционное соглашение?», - отметил Арахамия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, депутаты Верховной Рады приняли присягу. На торжественном заседании Верховной Рады Украины ее зачитал самый старший по возрасту новоизбранный народный депутат Украины Юлий Иоффе.

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Теги: #Рада#Верховная Рада#Слуга народа