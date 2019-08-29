Разумков подчеркнул, есть три «магистральные» направления коренных изменений, которые должен осуществить этот парламент в ближайшее время.

Народный депутат от «Слуги народа», кандидат на должность председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал приоритетные направления работы нового парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении во время обсуждения его кандидатуры на должность председателя парламента.

«Именно на IX созыв положена историческая миссия - восстановить доверие к государственным институтам Украины, запустить законодательный механизм стремительного экономического роста, очистить власть от коррупционных практик и кумовства, которого, к сожалению, до сих пор много в нашей стране», - сказал Разумков.

Так, подчеркнул он, есть три «магистральные» направления коренных изменений, которые должен осуществить этот парламент в ближайшее время.

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«Первое направление - реформы институтов власти и прежде всего Верховной Рады Украины. Высший законодательный орган страны больше не будет олигархическим клубом по интересам, убежищем для беглецов от ответственности или машиной для легализации коррупционных схем, или создания коррупционных схем», - подчеркнул Разумков.

Он заявил о необходимости прекратить «кнопкодавство», принять механизм отзыва депутатов, снять депутатскую неприкосновенность, принять закон об импичменте.

Кроме того, заявил Разумков, необходимо выстроить новые партнерские отношения между властью и оппозицией.

Вторым направлением он назвал необходимость очищения власти от коррупционных практик, чрезмерной бюрократии и зарегулированности. В частности, Разумков подчеркнул необходимость возвращения ответственности за незаконное обогащение для госслужащих, депутатов и чиновников.

«Это надо будет обязательно сделать. И я уверен, что депутаты в этом зале это сделают в ближайшее время», - сказал он.

Относительно третьего направления Разумков заявил, что необходимо запустить механизмы стремительного экономического роста в стране.